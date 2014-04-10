G7召开非正式会议 讨论乌克兰融资需求及全球经济近期重大进展

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透华盛顿4月10日 - 七国集团(G7)财长和央行总裁表示，在周四的非正式会议上讨论了乌克兰融资需求以及国际回应。
“讨论的内容包括全球经济近期重大进展，”G7发表简短声明称。
此次G7财长和央行总裁会议结束后不久，国际货币基金组织(IMF)和世界银行正式召开春季会议。(完)
(编译 许娜；审校 徐文焰)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯和日本财务大臣麻生太郎在一份联合声明中表示，双方一致认为两国间的双边经济谈判将围绕三个政策支柱进行，并将在近期内达成实质性结果。
路透北京4月18日 - 中国美国商会周二称，美国应该“动用箭筒中的每一支箭”来确保中国提供公平的商业竞争场所，并警告称2017年可能是美国企业在中国几十年来最为艰难的一年。