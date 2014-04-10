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国际财经 | 2014年 4月 11日 星期五 07:35 BJT

G7召开非正式会议 讨论乌克兰融资需求及全球经济近期重大进展

路透华盛顿4月10日 - 七国集团(G7)财长和央行总裁表示，在周四的非正式会议上讨论了乌克兰融资需求以及国际回应。

“讨论的内容包括全球经济近期重大进展，”G7发表简短声明称。

此次G7财长和央行总裁会议结束后不久，国际货币基金组织(IMF)和世界银行正式召开春季会议。(完)

(编译 许娜；审校 徐文焰)

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