G7威胁俄罗斯若不协助稳定乌克兰东部情势 将面临更严厉制裁

路透布鲁塞尔6月4日 - 七国集团(G7)周三威胁，倘若俄罗斯不协助恢复乌克兰东部的稳定，则将对俄罗斯施加更严厉的制裁；亲俄好战份子仍持续在乌克兰东部为所欲为。

尽管乌克兰上月举行总统大选情况大致平和，但接近俄罗斯边境情势仍旧动荡，武装团体攻击乌克兰军队且占据政府建筑物。

“我们准备加强针对性的制裁，考虑在必要时额外大举对俄罗斯实施限制性措施，”G7在布鲁塞尔晚间会谈后发布声明称。

德国总理默克尔表示，西方国家将再三确认俄罗斯正竭尽所能稳住局势。

“我们无法忍受乌克兰情况进一步动荡，”默克尔对记者指出。

“如果我们必须解决的问题上没有进展，那么可能会有制裁，甚至可能祭出第三阶段的严厉制裁，”她表示。她指的是对贸易、金融和能源进行制裁。

迄今，美国和欧盟已做出相对较小的制裁，对数十位俄罗斯官员下达

旅游禁令和冻结资产，以回应其吞并克里米亚。

在之前如果5月25日的选举受到影响，则扬言会有进一步的举措。然选举顺利进行，且新总统Petro Poroshenko已在周六宣誓就任。

一些人认为这暗示俄罗斯已更加合作，降低了进一步制裁的可能性。但周三的声明暗示，西方国家认为俄罗斯总统普京在平复情势方面做得还不够。

普京已被踢出G7，这是俄罗斯自1997年加入G7以来，首次无法参与会议。本周稍晚于法国举行的诺曼底登陆(D-Day)周年纪念日活动上，普京将与默克尔、法国总统奥朗德(Francois Hollande)及英国首相卡梅伦进行面对面会谈。

美国总统奥巴马有针对性地避免与普京进行任何接触。当有人问及这些双边会晤是否会引起奥巴马的关切时，一位美国官员回答，普京会见谁并不重要，重要的是“人们在这些会晤中说些什么”。

G7峰会前，奥巴马在华沙会见波罗申科，称他是能够领导乌克兰的”明智选择“，这是欧盟和美国向乌克兰新领导人提供道义和财政支持举措的一部分。

波罗申科表示，尽管没有安排，但他很乐意在诺曼底登陆纪念活动之余同普京商谈和平问题。

“鉴于目前的情况，我和普京的会晤是不可设想的，但不排除以这样或那样方式进行的可能，”他对记者表示，并补充说，他正在制订一项乌克兰和平计划，包括分散权力、地方选举和大赦。

**亦将讨论经济和贸易问题**

除外交政策之外，为期两天的G7峰会还将讨论经济、贸易、气候以及能源政策问题。

最为敏感的讨论话题之一将是能源安全，特别是欧洲的能源安全。欧洲大约三分之一的油气依赖于俄罗斯，这让莫斯科对欧盟及其五亿人口具有极大影响力。

欧洲领导人已经致力于减弱对俄罗斯的依赖，但这将需要时间并且成本高昂，可能部分取决于美国向欧洲供应液化天然气的意愿。

G7领导人在周四会议后将发布单独的公报，公报将强调有必要优先考虑能源供应安全问题。

路透见到的公报草案称，把能源供应作为政治胁迫的手段或者一种安全威胁，是不可接受的。

“乌克兰危机清楚表明，能源安全必须放在我们共同议程的中心位置，要求我们改变能源供应多元化方式。”

经济议程料不会取得新的突破，只会重申所有G7成员国必须聚焦于维系经济复苏，并收紧监管以防止银行业将来出现问题。

领导人将重申今年完成金融改革的承诺，包括解决银行业“大到不能倒”问题。(完)

(编译 龚芳/戴素萍/郑茵/王兴亚；审校 孙茉莉/许娜/白云)

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