美国在G7会议上可能向欧洲施压 促其与希腊达成协议

日本央行总裁黑田东彦称目前不考虑如何调整政策组合
日本央行最近一次政策会议的意见总结呼应了黑田东彦的上述评论，一位委员认为无需调整央行的10年期公债收益率目标，因为央行可以灵活上调或降低购债规模。
路透布鲁塞尔5月26日 - 知情官员周二表示，美国可能在本周于德国举行的七国集团(G7)财长会议上向欧洲施压，要求其与希腊达成以改革换资金的协议。
G7财长将于周四和周五在德国德累斯顿举行会议。
两位官员表示，尽管希腊议题没有正式放在议程上，但可能会在会议间隙讨论该国的融资和债务问题。
“我预期美国会在德累斯顿就希腊问题向欧洲施压，”官员们表示。“美国正在强调地缘政治风险，并告知我们必须找到解决办法，我们不能因为希腊而把欧元区和欧洲置于风险之中。”
地缘政治风险包括现金短缺的希腊有可能转而求助于俄罗斯。
另一个地缘政治风险是，受中东形势的诱导，极端主义风潮的威胁正在希腊不断加剧。(完)
(编译 戴素萍 审校 郑茵)
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日本央行最近一次政策会议的意见总结呼应了黑田东彦的上述评论，一位委员认为无需调整央行的10年期公债收益率目标，因为央行可以灵活上调或降低购债规模。
路透新德里5月9日 - 一名消息人士周二透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)6月将削减对亚洲用户的原油供应量约700万桶，因沙特根据全球协议减产，且在夏季用电高峰来临之际，减少原油出口以满足国内需求。
周日的法国总统选举尘埃落定，2017年的欧洲政治风险问题似乎就此告一段落，资产管理公司现在转为聚焦政策制定者何时缩减数以万亿欧元计的刺激计划。决策者当初通过这种刺激计划向金融市场注入大量资金来扶持经济。