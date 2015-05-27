美国在G7会议上可能向欧洲施压 促其与希腊达成协议

路透布鲁塞尔5月26日 - 知情官员周二表示，美国可能在本周于德国举行的七国集团(G7)财长会议上向欧洲施压，要求其与希腊达成以改革换资金的协议。

G7财长将于周四和周五在德国德累斯顿举行会议。

两位官员表示，尽管希腊议题没有正式放在议程上，但可能会在会议间隙讨论该国的融资和债务问题。

“我预期美国会在德累斯顿就希腊问题向欧洲施压，”官员们表示。“美国正在强调地缘政治风险，并告知我们必须找到解决办法，我们不能因为希腊而把欧元区和欧洲置于风险之中。”

地缘政治风险包括现金短缺的希腊有可能转而求助于俄罗斯。

另一个地缘政治风险是，受中东形势的诱导，极端主义风潮的威胁正在希腊不断加剧。(完)

(编译 戴素萍 审校 郑茵)

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