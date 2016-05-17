焦点：G7财长会议在即 美日恐难弥合对汇率和财政政策的分歧

2013年2月28日，图为在东京拍摄的美元和日元纸币。 REUTERS/Shohei Miyano

路透东京5月17日 - 本周末将召开的七国集团(G7)财经领导人会议可能暴露出，这个关系紧密的发达经济体集团可能在从汇率到财政政策等问题上均存在分歧，从而让日本召集各国协同做出政策反应以刺激全球增长的希望破灭。

美国财长雅各布·卢、美联储主席叶伦和欧洲央行总裁德拉吉都将出席5月20-21日在日本仙台召开的会议。

日本未能弥合与美国在日圆汇率上的分歧，美方不理会日本认为日圆过度上涨的担忧，反而推动达成反对在汇市进行干预的协议。

这个裂痕在周末的G7会议上可能显而易见，降低了除重申汇率稳定的重要性之外在其他问题上达成一致的可能性。

究竟全球经济需要多大力度的财政刺激措施，各方并没有达成共识，且德国还一直反对日本和美国提出的增加支出呼吁。

日本决策者正在安抚市场预期，称政府从来无意于让G7就合作采取财政刺激措施达成一致，认为这只有在发生2008年雷曼兄弟破产那样的危机时才有可能。

据参与磋商的官员称，G7可能最终会达成一项措辞模糊的协议，谈论部署一套“平衡的”货币、财政和结构性政策的必要性。

此次会议的结果可能是官员又一次声称，在推进结构性改革议程方面取得进展，但并不会制定出具体措施以避免全球经济陷入衰退。

“这仅仅是在你基本没有建树的时候表明自己做了点事，”美国智库彼得森学院的访问学者Tamim Bayoumi说。

虽然不会发布公报，但日本财务大臣麻生太郎希望能为下周的G7领导人峰会奠定基础；G7领导人峰会将重点讨论如何应对全球经济增长停滞不前的问题。

了解协商内容的官员表示，日本在汇市方面的官方表态是，G7会议的优先任务是就“汇率稳定”的重要性在G7国家中达成共识。

这样一来，一旦日本当局认为日圆涨势过度，就有理由干预外汇市场。

考虑到日本与美国之间围绕何谓日圆过度波动问题的分歧，这或许也是G7国家能够达成的最大一致了。

雅各布·卢上周五表示，自从4月的20国集团(G20)会议以来，他对日本汇率政策的看法没有改变。当时他对麻生太郎称，尽管日圆升值，市场依然“有序”。

他还指出，日本过于依赖货币政策，需要把注意力更多地放在促进国内需求和推进结构性改革方面。

日本坚称，日圆近期涨势是投机性的，并表示美国财政部报告将日本纳入新的汇率观察名单的作法，不会束缚日本的汇率政策。麻生已多次威胁干预市场阻升日圆。

“美国很可能会继续强调，各国不应寻求竞争性货币贬值手段，而日本将会宣称汇率过度波动不受欢迎，”一名熟悉谈判情况的G7消息人士称。

“但没有哪个国家明确反对汇率稳定十分重要这一观点，包括美国在内，”他说。

日本希望G7能就增加财政支出达成一致，但德国对此反应冷淡，后者依然坚持财政纪律。

不过一些分析师指出，倘若G7国家都对全球增长疲弱表示担忧，日本首相安倍晋三或许会利用这一机会推迟上调消费税，并推行财政刺激政策以激活脆弱的经济复苏。(完)