标题新闻：G7财长本周将讨论特朗普政府的税务和监管改革、经济前景等议题-美财政部官员

《独家新闻》阿斯顿马丁将在全球召回1,658辆跑车

路透北京6月20日 - 英国跑车生产商阿斯顿马丁(Aston Martin Lagonda)执行长Andy Palmer对路透表示，该公司将全球召回1,658辆Vantage跑车。此前常规传输软件升级问题导致该车型在中国出现事故，部分跑车出现熄火失去动力的情况。