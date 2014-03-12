G7警告俄罗斯别在克里米亚公投上做文章 否则将面临制裁--声明

美国众议院几天内可能就加大制裁朝鲜力度进行表决
路透华盛顿4月27日 - 美国国会助手周四表示，美国众议院可能最早下周就加大制裁朝鲜力度的法案进行表决，目标是朝鲜的航运业和与朝鲜有业务往来的企业。
路透华盛顿3月12日 -七国集团(G7)领导人周二警告俄罗斯，停止在克里米亚公投上做文章，并且“停止所有改变克里米亚地位的活动”，否则将面临制裁。
“除了对乌克兰统一、主权和领土完整产生影响以外，吞并克里米亚将对保护所有国家统一和主权的法律秩序产生严重影响，”七国领导人在由白宫发布的声明中称。
“如果俄罗斯这样做，我们会进一步采取行动，包括对国家和个人，”声明称。(完)
(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四表示不退出北美自由贸易协定(NAFTA)，并对重新协商为美国赢得更好的条件表示乐观，此前加拿大与墨西哥领导人希望特朗普不要退出。美、加、墨三国之间的这项协定已有23年历史。
路透华盛顿4月27日 - 美国国务卿蒂勒森周四在Fox News发表讲话称，中国告知美国已对朝鲜提出警告，若再次进行核试验，中国将自行对朝鲜采取制裁行动。