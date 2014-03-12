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时事要闻 | 2014年 3月 13日 星期四 07:16 BJT

G7警告俄罗斯别在克里米亚公投上做文章 否则将面临制裁--声明

路透华盛顿3月12日 -七国集团(G7)领导人周二警告俄罗斯，停止在克里米亚公投上做文章，并且“停止所有改变克里米亚地位的活动”，否则将面临制裁。

“除了对乌克兰统一、主权和领土完整产生影响以外，吞并克里米亚将对保护所有国家统一和主权的法律秩序产生严重影响，”七国领导人在由白宫发布的声明中称。

“如果俄罗斯这样做，我们会进一步采取行动，包括对国家和个人，”声明称。(完)

(编译 李春喜; 审校 徐文焰)

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