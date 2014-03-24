G7警告若乌克兰危机升级 将对俄罗斯实施更多制裁

* G7领导人将在自家召开G7峰会，不去索契

* 乌克兰命令部队撤离克里米亚，此前俄军又占领一个海军基地

* 据说俄军攻击乌克兰一艘登陆舰时，有枪声传出

* 欧洲人对制裁俄罗斯持谨慎态度，担心牵连自身经济

路透海牙/克里米亚费奥多西亚3月24日 -美国总统奥巴马及其他主要发达国家领导人周一警告称，如果俄罗斯总统普京在吞并克里米亚后还进一步干涉乌克兰，俄罗斯将面临破坏性的经济制裁。

七国集团(G7)领导人开会，没有带上俄罗斯。他们同意今年召开自己的峰会，不去俄罗斯索契出席原定的八国集团(G8)峰会，并且将暂停参与G8直到俄罗斯改弦易辙。

乌克兰命令剩余部队从克里米亚撤离，而俄罗斯军队占领乌克兰一个海军基地及一艘登陆舰。当天，美国、德国、法国、英国、意大利、日本和加拿大领导人纷纷谴责“俄罗斯非法企图吞并克里米亚违反了国际法”。

他们还同意各国能源部长一道努力减轻对俄罗斯石油和天然气的依赖，并提高能源安全。

“如果俄罗斯继续推动局势升级，我们随时准备加大行动力度，包括采取协调性的行业制裁，这对俄罗斯经济将造成更大的冲击，”他们在联合声明中称。

G7领导人在海牙的核安全峰会间歇会面。他们称将于6月初再次在布鲁塞尔聚首，这将是俄罗斯1998年加入G8以来，首次被G8年度峰会拒之门外。

他们还敦促国际货币基金组织(IMF)尽快与乌克兰达成协议，以向该国提供急需的金融援助。

奥巴马向记者表示：“欧洲和美国团结一致，支持乌克兰政府和乌克兰人民。”在俄罗斯吞并地处战略位置的克里米亚后，奥巴马对俄方实施的制裁比欧洲领导人更为严厉。

“我们团结一致，让俄罗斯为迄今为止的举动付出代价，”他谈到对俄罗斯和克里米亚高级官员的签证禁令及资产冻结。

俄罗斯外长拉夫罗夫对G8峰会停开不以为然。

“如果我们的西方伙伴认为这种形式已经走到尽头，我们也不会恋恋不舍。我们认为不召开也不是什么大问题，”他对记者称。

**乌军结束抵抗**

在华盛顿，共和党与民主党都对G7没有走得更远表示失望。

参议员表示，俄罗斯应该永远被排除G8，而不是暂时排除。

美国国务院的一名发言人强调指出，俄罗斯已因在克里米亚的行动而遭受经济损失。

“俄罗斯股市今年下跌了20%，这是全球表现最差的股指，”发言人MariaHarf对记者表示，“750亿美元的市值蒸发了，主要是因为我们制裁的威力与影响力。”

“俄罗斯货币接近历史低点，因投资者对俄罗斯经济失去信心并转向美元。”

在基辅，代理总统OleksanderTurchinov对议会表示，由于“我们军人的生命与健康受到威胁”，剩余的乌克兰军队及其家属将撤出克里米亚。

这实际上宣布乌军结束了抵抗。

陪同奥巴马的白宫官员们对俄在乌克兰边境集结重兵表示担忧，警告称进一步军事干预将引发对俄的更广泛制裁。

**俄乌对话**

紧张局势可能缓和的一个迹象是，俄罗斯外长拉夫罗夫同意在核安全峰会间隙与乌克兰外长会晤。

西方官员目前不再那么执着于规劝普京放过克里米亚，而是努力阻止其不要掠夺乌克兰的其它地区。

说服欧洲人采取更严厉的制裁可能有些困难。欧盟与俄罗斯之间的贸易规模是美俄之间的10倍，而且是俄罗斯天然气与石油的最大客户。而且欧盟的28个成员国各自与莫斯科之间的关系相差很大。(完)

(编译 许娜/朱晓军/张涛；审校 张涛/孙茉莉)

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