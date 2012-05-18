卡梅伦将呼吁G8采取行动防止欧债危机蔓延

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透华盛顿5月17日电---英国首相卡梅伦周五将向全球主要经济体领袖呼吁称,必须共同合作阻止欧洲危机向世界蔓延.
八国集团(G8)领导人周五将在美国马里兰州的总统休假地戴维营举行峰会.据卡梅伦助手透露,届时卡梅伦将对其他G8国家领袖称,"我们需要团结一致,防止经济危机向全球扩散,并促进全球贸易."
随着英国经济重陷衰退,卡梅伦在国内的支持率也已大降.该助手表示,卡梅伦将敦促G8国家"一致强力承诺致力於确保经济复苏和支持就业增长."
卡梅伦将公开反对保护主义,并呼吁推动贸易自由化,以努力促进世界经济成长.
在周五刊出的文章中,卡梅伦呼吁明年启动美国-欧盟贸易协议谈判.
卡梅伦对油价的评论可能十分重要,因有报导称美国总统奥巴马将在本周末峰会上,寻求其他G8领袖对释出紧急石油储备的支持.
领袖们将在峰会上对油市做出讨论,但一位英国政府消息人士称,预计不会公布任何声明.(完)
--编译 艾茂林;审校 戴素萍
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