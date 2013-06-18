G8敦促欧洲推进银行业改革 亦要求日本继续整顿预算

2013年6月17日，欧盟委员会主席巴罗佐(Jose Manuel Barroso)（左）与欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)（右）在北爱尔兰恩尼斯基林与日本首相安倍晋三举行会谈。 REUTERS/Yves Herman

路透北爱尔兰恩尼斯基林6月17日 - 八国集团(G8)周一向欧元区施压，要求其加紧建立银行业联盟，同时也敦促日本在央行施行大规模刺激政策后，继续推进结构性改革和其他措施来应对预算赤字问题。

G8领导人表示，“迫切需要”进一步强化规则来支持欧元区，其中包括推进银行业联盟的建设。G8包括德国、法国和意大利等国。

欧元区财长也定于周四讨论欧洲银行业联盟方案，随后在下周将召开欧盟领导人峰会。

欧洲官员寻求设计一个方案来关闭受困银行，以配合欧洲央行明年起实施的跨境监管新体系。

长久以来，德国一直担心如果将来要欧元区各国投入资金来解决受困银行问题，该国将面临的责任恐怕将无穷尽。

G8领导人在一份声明中称，欧元危机虽然消退，但欧元区仍身处衰退，这突显出改革的必要性。这份声明将成为北爱尔兰峰会最终公报的一部分。

**审视日本的情况**

G8亦表示，日本需要着手制定一份可信的中期财政规划。

“日本的经济成长将得益于短期财政刺激、大胆的货币政策以及近期宣布的促进民间投资策略，”G8称。“但日本将有必要花力气去制定一份可信的中期财政计划。”

日本首相安倍晋三在6月5日宣布了最新的促进增长政策，承诺使收入年增长3%、以及建立经济特区吸引外资。

但这些举措未能令投资者信服，后者怀疑这些举措能否达成“安倍经济学”政策的目标，因其中缺乏大胆措施，譬如进行改革以促进劳动力市场的灵活性，以及方便企业退出夕阳业务转而进入成长领域。

在峰会间隙与安倍进行了双边会谈后，德国总理默克尔称，安倍已表态将在可预见的未来实施结构性改革，并在中期内重新启用预算整顿措施。

默克尔说，“对我来说，听到日本对进行结构性变革的欲望强烈这一点很重要。”

G8声明称，尽管美国、欧洲和日本实施的政策行动已降低了下行风险，但全球经济前景仍然疲软。

声明称，“美国经济持续复苏，赤字也迅速缩小。此时美国仍需在实现中期财政可持续性和通过投资来提振经济增长二者之间取得平衡。”

默克尔最近同意建立由各国当局参与的“决议委员会”，就关闭受困银行作决定，为欧元区银行业联盟的下一阶段扫清障碍。

但这基本不会涉及到将风险集中起来。而对于任何赋予一个外国机构权力，使其能强制关闭德国任意一家银行或要求德国为别国受困银行出钱的方案，都不太可能被德国政府所接受。(完)

(编译 梁睿雪/郑茵; 审校 徐文焰)

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