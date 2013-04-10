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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 10日 星期三 11:02 BJT

八国集团外长会议聚焦叙利亚和朝鲜问题

八国集团(G8)外交部长周三聚首伦敦，会议为期两天。东道主英国将呼吁各国援助叙利亚反对派、推动结束叙利亚内战。英国外交大臣黑格称，叙利亚全国联盟领导人也将出现在会议间隙，与有意与其接触的外长会面。此外，朝鲜半岛危机也将是此次会议的重要议题。路透
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