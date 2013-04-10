G8外长聚首伦敦 朝鲜问题为焦点之一

路透伦敦4月10日 - 八国集团（G8）外交部长周三聚首伦敦，东道主英国将呼吁各国援助叙利亚反对派、推动结束叙利亚内战。

此外，朝鲜半岛危机也将是此次外长会议的重要议题，会议为期两天。

英国外长黑格告诉记者，叙利亚全国联盟的领导人也将出现在G8外长会议间隙的场合，和愿意与其接触的外长会面。

黑格说：“我会参加并主持其中一些会谈，讨论叙利亚迫在眉睫的人道主义需求，以及实现政治和外交突破的必要性。”

G8外长还将讨论如何应对朝鲜半岛危机，朝鲜近期对美国和韩国发出战争威胁，并于周二警告外国人撤离韩国，以免困于战争中。

俄罗斯周二称，G8已就抵制朝鲜近期的挑衅行为达成共识，并呼吁各方寻求外交途径缓解东北亚紧张局势。

黑格称，与伊朗一样，朝鲜要么选择务实的国际协商，要么面临更严厉的国际制裁。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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