G8外长聚首伦敦 朝鲜问题为焦点之一

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透伦敦4月10日 - 八国集团（G8）外交部长周三聚首伦敦，东道主英国将呼吁各国援助叙利亚反对派、推动结束叙利亚内战。
此外，朝鲜半岛危机也将是此次外长会议的重要议题，会议为期两天。
英国外长黑格告诉记者，叙利亚全国联盟的领导人也将出现在G8外长会议间隙的场合，和愿意与其接触的外长会面。
黑格说：“我会参加并主持其中一些会谈，讨论叙利亚迫在眉睫的人道主义需求，以及实现政治和外交突破的必要性。”
G8外长还将讨论如何应对朝鲜半岛危机，朝鲜近期对美国和韩国发出战争威胁，并于周二警告外国人撤离韩国，以免困于战争中。
俄罗斯周二称，G8已就抵制朝鲜近期的挑衅行为达成共识，并呼吁各方寻求外交途径缓解东北亚紧张局势。
黑格称，与伊朗一样，朝鲜要么选择务实的国际协商，要么面临更严厉的国际制裁。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)