G8峰会改成G7 俄罗斯自1997年以来首次缺席

美国总统奥巴马与德国总理默克尔在2014年3月24日海牙核峰会期间参加七国集团首脑的聚会。 REUTERS/Jerry Lampen/Pool

路透布鲁塞尔6月4日 - 全球主要工业化国家周三在布鲁塞尔开会，17年来首次把俄罗斯排除在外，不让普京参加会谈，以此报复俄罗斯吞并克里米亚以及在乌克兰东部动荡局面中的角色。

这次七国集团(G7)峰会的地点选在布鲁塞尔，而不是之前计划的俄罗斯黑海度假胜地索契。峰会将讨论外交政策、经济、贸易以及能源安全等问题。

由于之前几个月与莫斯科关系紧张，欧洲对于能源安全问题的敏感度尤其高。欧洲三分之一的油气供应来自俄罗斯。

虽然俄罗斯自1997年以来首次缺席G8会议，但本周普京仍将在诺曼底登陆70周年纪念活动之余，同德国总理梅克尔、英国首相卡梅伦和法国总统奥朗德举行一对一的会谈。

俄罗斯在3月控制克里米亚地区并将之吞并，国际社会对此不予承认，随后八国集团(G8)的另外七个成员国决定将俄罗斯逐出该集团。

此后，欧盟和美国便对俄罗斯和克里米亚高级官员实施旅游禁令和资产冻结措施，并威胁称如果认为俄罗斯进一步破坏乌克兰东部的稳定，则将采取对经济和贸易冲击更大的举措。

虽然俄罗斯在乌克兰东部边境驻守了大量军队，亲俄武装分子也在多个城镇进行活动，但上个月乌克兰总统大选仍较为平静地在全国进行，因此西方国家认为这是俄罗斯并不准备让危机加剧的一个迹象。

由于西方国家认为俄罗斯加强了合作，外界已开始猜测与俄罗斯存在重要贸易和能源联系的欧盟，是否会很快想办法让俄罗斯重新回归，例如允许俄罗斯重新加入八国集团(G8)。

负责协调本周峰会的官员周二并未排除这种可能，但表示俄罗斯要想证明自己的意图无害、以及有能力表现得像一个“正常的民主国家”，还有很长的路要走。

“现在讨论这个问题还有点早，但我并不排除各国首脑会讨论如何看待七国集团(G7)或G8的未来，”一名欧洲官员表示。

“是俄罗斯在乌克兰的行为让自己脱离了G8。现在取决于俄罗斯是否遵守国际法和G8的价值观行事，这是G7重新成为G8的前提。”

与此同时，另一位官员表示：“我们不能排除若局势进一步恶化，欧盟或G7将不得不考虑对俄采取进一步措施的可能性。”

俄罗斯否认在背后主使了乌克兰东部的叛乱，还宣称有权保护该地区讲俄语的民族。

**经济和贸易议题**

G7将在周四上午商讨经济问题，预计贸易将是讨论的核心，其中包括欧盟-美国，欧盟-加拿大和欧盟-日本间正在进行的自由贸易谈判、在打击逃税问题上的合作以及支撑全球经济复苏的措施。

“继续向经济成长和就业提供支持，是G7成员国的优先任务。经济复苏正在逐渐趋于稳定。”周二的一份峰会文件显示。

“各国领导人将力图实现经济持续增长以降低失业率...”该文件称，并表示会议还将涉及金融改革议题，包括增强金融机构体质和消除银行“大到不能倒”的现象。

除此之外，各国领导人将讨论能源和气候政策，例如实现多方供应能源，减少对俄罗斯原油和天然气的依赖，以及透过提高节能效率来降低碳排放量。(完)

(编译 郑茵/许娜/洪曦; 审校 李春喜)

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