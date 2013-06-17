G8将称全球经济风险降低 但仍需继续改革--草案

路透伦敦6月14日 - 全球发达国家的领袖下周很可能将表示，他们并不满足于金融危机后迄今的经济修正进展。

路透取得的八国集团(G8)峰会公报草案复本称，美国、欧元区和日本的决策者所采取的行动已降低了全球经济的风险。

“尽管各国已采取行动来避开全球经济在2012年所面临的最严峻尾部风险，但在2013年我们仍与当中许多风险为伍，突显出各国需要继续必要的改革，才能恢复经济和就业的可持续成长，”草案称。

这份公报的日期为5月21日，将提交周一和周二在北爱尔兰举行的G8峰会讨论，但在此之前可能已有多次修订，尤其是因为此后美国联邦储备理事会(美联储/FED)警告其可能放慢刺激脚步，在市场掀起波澜。

该草案称赞日本央行为结束长达二十年的滞胀所采取的举措。

“日本为刺激经济而出台的果断举措短期内将支撑经济成长，但其将需要迎接推出短期刺激举措和实现长期长期可持续性增长的双重挑战，”草案称。

草案还指出，欧元区的风险已经减弱，但今年稍早的塞浦路斯银行业危机凸显欧元区仍面临重大挑战。

“美国经济复苏在加速，但美国2013年仍要进行大规模的财政整固，且围绕债务上限及中期财政整固计划仍存在不确定性。”

英国作为峰会主办国拟定的这份草案对各国央行支撑经济成长的举动提出明确支持，与英国财长欧思邦的观点相呼应。

“积极货币政策在支撑经济复苏、确保中期通胀预期依然受控过程中必须继续发挥重要作用，”草案表示。

由于德国和其他国家担心央行的刺激举措有可能推高日后通胀，所以公报的最终版本不太可能这样说。(完)

(编译 戴素萍/李爽 审校 郑茵)

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