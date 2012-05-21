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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 21日 星期一 08:54 BJT

G8支持希腊留在欧元区

八国集团（G8）领导人周六表示支持希腊留在欧元区，并承诺将采取所有必要措施应对金融动荡，让面临欧债危机威胁的全球经济恢复活力。希腊政治和经济乱局是此次G8峰会的主要议题。

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