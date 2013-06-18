版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 19日 星期三 06:24 BJT

日本经济：首相安倍晋三称G8欢迎日本的经济政策

路透贝尔法斯特6月18日 - 日本首相安倍晋三周二表示，G8领导人表示强烈支持“安倍经济学”的经济政策，并未听到对日本超宽松货币政策的担忧。

“我有机会解释(日本的)经济政策，G8领导人显示出强烈的期望和高度评价，”安倍在G8峰会后的记者会上表示。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐