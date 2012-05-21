G8准备好动用紧急石油储备 加大施压伊朗

调查：韩国央行2月料连续第八个月按兵不动 因政治风险罩顶
路透首尔2月21日 - 韩国央行周四料维持利率不变，因通胀及出口上升未能抵消消费者信心下降的影响。涉及总统朴槿惠的政治丑闻对消费者信心造成打击。
* 奥巴马获得各国对动用政府石油储备的支持
* G8促请IEA待命采取行动
路透马里兰州戴维营5月19日电---八国集团(G8)领导人周六升高对伊朗的压力,暗示若针对伊朗的更严格新制裁威胁到石油供应,他们已做好今夏迅速动用紧急石油储备的准备.
"我们仍一致严重关切伊朗的核计画."G8领导人在结束戴维营会谈後于一份声明稿中指出.
G8以非常直接的措辞,促请国际能源署(IEA)待命采取行动.
这是迄今为止,美国总统奥巴马获得各国支持动用政府石油储备的最清楚迹象,将是两年内二度动用储备.
"考虑到未来几个月石油销售进一步中断的可能性,及预期需求上升,我们正密切监控形势,并准备好召请IEA采取适当行动,确保市场获得足够和及时的供应."G8在周六稍早另一份声明稿称.
**战略储备**
虽然没有明确提及战略储备,但其发出的信息毋庸置疑."这就是IEA的工作...协调释放战略储备,"白宫高级助手Michael Froman对记者说.
"'可能'一词暗示,油市出现的进一步干扰不必到惊天动地的程度,就可能触发"释放石油储备,外交关系协会(Council on Foreign Relations)的能源政策研究员Michael Levi表示.
Froman说,尽管近几周油价下跌,但仍处於高位.他说八国集团(G8)并未讨论触发行动的具体因素.
"对市场、消费国、生产国以及伊朗人来说该声明很重要,即G8...的共同立场是,他们准备好采取行动并且通过IEA行动,以确保市场在这些制裁完全生效时获得充足...供应."他说.
**闲置产能减少**
声明还间接提及了对大型产油国--主要为沙特阿拉伯--闲置产能可能不足以进一步提高产量的忧虑,为准备好释放紧急储备提供了更多理由.
沙特阿拉伯石油部长欧那密表示,该国目前原油日产量约为1,000万桶,还有250万桶闲置产能.但部分分析师担心,该国产量不会维持在这样的高位.
动用战略储备尚未成定局.还不清楚奥巴马及盟国是否选择观望伊朗石油出口下滑且油价上涨,还是采取先发制人的行动来防止出现投机性恐慌.
美国原油期货本月已经下挫12%,降至11月以来最低,当时联合国发布伊朗核计划报告引发全球担忧.(完)
--编译 张若琪/杜明霞;审校 徐文焰/张荻
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