普京在G8峰会上“舌战群雄”

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路透北爱尔兰恩尼斯基林6月18日（记者 Kate Holton/Jeff Mason） - 八国集团（G8）峰会周二进入第二天，俄罗斯总统普京面临进一步受孤立局面，全球大国领导人陆续向他施压，要求其放弃对叙利亚总统阿萨德的支持。

在俄美元首周一稍晚些时候进行了不愉快的会面之后，八国集团领导人将继续寻求结束叙利亚内战的解决方案。

普京的立场再次成为焦点，西方领导人纷纷对俄罗斯支持阿萨德以及后者实施的镇压活动提出批评。

一名接近与会某国代表团的官员表示，晚宴期间的对话好于预期，目前来看更有可能就叙利亚问题与俄罗斯达成联合公报。然而，这名官员拒绝猜测俄罗斯可能愿意接受的声明措辞。

但是如果各国不能达成共识，在结束为期两天的峰会时，可能发布不包括俄罗斯的七国集团（G7）声明，而非八国集团公报。

在全球大国聚首北爱尔兰之际，在叙利亚问题上的分歧主导了整个峰会气氛。（完）