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时事要闻 | 2012年 5月 21日 星期一 10:52 BJT

俄罗斯称西方正考虑军事打击伊朗

路透莫斯科5月20日电---俄罗斯副外长雅伯科夫(Sergei Ryabkov)周日称，一些西方国家正考虑对伊朗采取军事行动。

雅伯科夫在从八国集团（G8）峰会返回俄罗斯的飞机上，对记者透露前述信息。G8国家领导人在峰会上表示，若对伊朗制裁影响到石油供应，今夏将迅速动用紧急石油库存。

雅伯科夫说：“多个消息来源传递出多种讯号，其中一个是，军事行动是个现实选项。我们通过公开和情报渠道都接到讯息，一些国家正在审视这个选项，认为在眼下形势下其可行性上升。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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