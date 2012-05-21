俄罗斯称西方正考虑军事打击伊朗

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透莫斯科5月20日电---俄罗斯副外长雅伯科夫(Sergei Ryabkov)周日称，一些西方国家正考虑对伊朗采取军事行动。
雅伯科夫在从八国集团（G8）峰会返回俄罗斯的飞机上，对记者透露前述信息。G8国家领导人在峰会上表示，若对伊朗制裁影响到石油供应，今夏将迅速动用紧急石油库存。
雅伯科夫说：“多个消息来源传递出多种讯号，其中一个是，军事行动是个现实选项。我们通过公开和情报渠道都接到讯息，一些国家正在审视这个选项，认为在眼下形势下其可行性上升。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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