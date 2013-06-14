普京称俄罗斯寻求推动IMF改革 以增强发展中国家话语权

路透莫斯科6月14日（记者 Steve Gutterman） - 俄罗斯总统普京在周五刊登的采访内容中称，国际货币基金组织（IMF）需要“全面改革”，俄罗斯将在9月的20国集团（G20）峰会前推动达成协议，令发展中国家拥有更大话语权。

在接受俄罗斯官方通讯社RIA采访时，普京强调了俄罗斯作为当前G20主席国及明年将担任八国集团（G8）主席国的职责。

普京的言语中有抑有扬，挖苦西方的同时又将俄罗斯塑造成乐于出手援助的建设性伙伴。

他指出，IMF对金融市场的变化通常反应过于迟缓，且决策的执行情况“也不尽人意”。“IMF系统未能阻止全球金融危机，便是很好的例证。”

他还称，IMF配额调整以及旨在加强金砖国家及其他发展中国家角色的投票权改革谈判“进展不顺”。他说：“我可以说，谈判其实自2010年就陷入停滞。”

对于决定成员国投票权的体系的细节，IMF成员国两年多一直争执不休。

“在将于圣彼得堡召开的G20峰会到来之前，我们将尽最大努力劝说我们的伙伴们达成妥协，寻找彼此能够接受的解决方案，”普京说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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