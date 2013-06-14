普京称俄罗斯寻求推动IMF改革 以增强发展中国家话语权

爱立信称将在第一季减记资产 并提列拨备和重组费用
路透斯德哥尔摩3月28日 - 瑞典电信设备生产商爱立信周二表示，今年将提列拨备、减记和重组费用，其中大部分提列是在第一季。此外该公司还公布了新的组织结构和业务重点。
路透莫斯科6月14日（记者 Steve Gutterman） - 俄罗斯总统普京在周五刊登的采访内容中称，国际货币基金组织（IMF）需要“全面改革”，俄罗斯将在9月的20国集团（G20）峰会前推动达成协议，令发展中国家拥有更大话语权。
在接受俄罗斯官方通讯社RIA采访时，普京强调了俄罗斯作为当前G20主席国及明年将担任八国集团（G8）主席国的职责。
普京的言语中有抑有扬，挖苦西方的同时又将俄罗斯塑造成乐于出手援助的建设性伙伴。
他指出，IMF对金融市场的变化通常反应过于迟缓，且决策的执行情况“也不尽人意”。“IMF系统未能阻止全球金融危机，便是很好的例证。”
他还称，IMF配额调整以及旨在加强金砖国家及其他发展中国家角色的投票权改革谈判“进展不顺”。他说：“我可以说，谈判其实自2010年就陷入停滞。”
对于决定成员国投票权的体系的细节，IMF成员国两年多一直争执不休。
“在将于圣彼得堡召开的G20峰会到来之前，我们将尽最大努力劝说我们的伙伴们达成妥协，寻找彼此能够接受的解决方案，”普京说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透斯德哥尔摩3月28日 - 瑞典电信设备生产商爱立信周二表示，今年将提列拨备、减记和重组费用，其中大部分提列是在第一季。此外该公司还公布了新的组织结构和业务重点。
路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。
路透伦敦3月27日 - 在英国首相特雷莎·梅准备启动脱欧谈判之际，英国央行周一称，总部在英国的银行应采取措施，确保在英国若无序脱欧的情况下，无需骤然控制放贷。