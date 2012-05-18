八国集团峰会将商讨阻止欧元区爆发全面危机

路透华盛顿5月18日电---主要工业国家领袖本周末举行会谈,设法阻止欧洲爆发全面性危机;有关希腊可能退出欧元区的疑虑正在欧洲蔓延,对欧元未来构成威胁.

八国集团(G8)会议主办国--美国总统奥巴马已多次敦促欧洲领袖加强努力刺激经济成长,担心欧元区危机扩散,可能损及美国经济,连带影响奥巴马11月大选连任的机会.

一位幕僚人员表示,英国首相卡梅伦(David Cameron)将会告诉各国领袖,必须携手合作阻止欧洲经济危机扩散至全球.

此次会谈预料不会作出任何经济政策决定,但官员表示,奥巴马希望提议,以全面性的方式讨论化解危机.

他周五稍晚将在白宫会晤法国新任总统,寻求巩固双方关系,然後出发前往大卫营(Camp David)出席G8会议.

本周宣誓就职的法国总统奥朗德(Francois Hollande),已经在欧洲政坛掀起波澜,他对欧元区偏重于节支的做法发起挑战,并表示,今年年底前,他将让法国的作战部队从阿富汗撤军.

奥朗德与奥巴马有望在欧元区危机问题上结成统一战线,两人都已表态支持在欧洲实行促进增长的措施.欧债危机可能成为本周末G8会议的主要议题.

希腊民众正纷纷从银行提领存款,因希腊可能退出欧元区的担忧不断升温,金融市场对欧洲可能全面爆发危机的可能性也变得非常担忧.

亚洲股市周五挫低,恐录得去年9月以来单周最大跌幅.日本股市日经指数.N225下挫3%,连续第七周周线下跌,为2001年以来最长连跌.欧元也触及四个月低点.

战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)的高级研究员Heather Conley表示,奥朗德与奥巴马"对於改善整顿财政、节支及经济成长之间的平衡,看法非常相似."

这可能会使德国总理默克尔面临压力,她强调需要通过财政纪律使欧元区的财政恢复正轨,即使选民已经把奉行节支措施的政府拉下马.

奥巴马的最密切的助手之一,国家安全顾问Tom Donilon表示,美国欢迎欧洲就"就业与增长的当务之急"话题继续展开辩论,但他称总统并无意在欧洲两个最大经济体--德国和法国之间制造裂痕.

"我认为这种对话的性质并非那种非此即彼的立场问题,"他周四对记者表示.

"总统期望在各国领袖中发起一场讨论,议题是有必要采取综合手段来应对危机,并使欧洲走向可持续的复苏之路."

卡梅伦一名助手称,其将呼吁"有力统一的承诺,以实现经济复苏,支撑就业增长."卡梅伦对欧元区危机带给英国经济的影响感到担忧.

在大卫营举行的此次闭门会谈料不会达成经济政策方面的成果.

俄罗斯总理梅德韦杰夫将到场,与会的还将有首次参加G8峰会的奥朗德、意大利总理蒙蒂、日本首相野田佳彦、加拿大总理哈珀、卡梅伦、默克尔以及奥巴马.欧盟执委会主席巴罗索和欧洲理事会主席范龙佩也预定参加会议.

CSIS的研究员Conley承认,奥巴马在周末峰会上影响欧洲的能力"有一定限制."

"不过我认为总统可以充当听众的角色,帮助各国领导人找到共识,"她称,"我们有些旁观的感觉.我们需要观望形势发展,不得不承认这将对全球和美国经济产生深远影响."

布鲁金斯学会的Bruce Jones称,奥巴马能否连任与美国经济状况息息相关,因此会非常希望欧洲增长恢复正常."即便不是处在竞选年,美国的总统也都很依赖欧洲经济能够正常增长,"他称.(完)

--编译 蔡美珍/李春喜/石冠兰/王丽鑫;审校 田建华/蔡美珍/丁琦/隋芬

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