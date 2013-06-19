版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 6月 19日 星期三 12:02 BJT

G8峰会承诺打击洗钱和逃税行为

八国集团(G8)峰会周二落幕，与会国家表示将更加坚决地打击洗钱和逃税行为，但并未承诺将如何采取新的具体举措。G8峰会成果包括提高空壳公司所有者信息的透明度，加强各国税收机关之间的信息共享。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐