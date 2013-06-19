G8峰会承诺打击洗钱和逃税行为 但未承诺具体措施

路透北爱尔兰恩尼斯基林6月18日 - 为期两天的八国集团(G8)峰会在周二落幕，与会国家表示将更加坚决地打击洗钱和逃税行为，但并未承诺将如何采取新的具体举措。

G8峰会的成果中包括提高空壳公司所有者信息的透明度，加强各国税收机关之间的信息共享。

英国首相卡梅伦主张严厉打击地下金钱流动，将此作为英国今年担任G8主席国的工作重点。

但公报并未明确承诺，将要登记空壳公司的“受益”(或真实)所有人信息并提供给各国税收部门和执法机构。

英国方面在周六曾许诺采取这些措施，活动人士原本希望其他G8国家也能效仿。

“如果所有这些承诺成为现实，就可能为应对当前时代最严重的丑闻带来巨大影响。不过前面的路还很长，”英国反贫困慈善组织War on Want的税务活动人士Murray Worthy指出。

活动人士称，从发展中国家非法流出的资金规模，是投入这些国家的援助金的两倍。

迫于来自备受撙节举措打击的选民的压力，立法者越来越关注避税问题。自2011年以来，超过50个国家已就新的纳税数据共享协议达成一致。

卡梅伦称，他提议企业应分别公布在每个国家的获利情况，这样有可能帮助当局发现企业将获利转移至低税率国家的行为。

长期对此类行为持批评态度的美国参议员Carl Levin欢迎这一提议。企业团体称，如果他们被迫向当局提供的信息不是过于详细，那么他们可能会予以支持。

**行动计划**

参加北爱尔兰峰会的G8领导人表示，其政府将制定行动计划，采集并共享真正的企业主信息，使其更难建立套娃式结构。

美国承诺继续敦促立法，以减少利用空壳公司的犯罪行为。

“这一承诺是否可信还要看白宫推动立法的能力，”反腐败组织Global Witness的活动人士主管Gavin Hayman表示。

美国指出，其计划要求银行业了解客户的真实身份，并向执法和税务机构提供信息。

美国常常批评避税天堂国家，而现在也因对于在特拉华等州注册的企业主透明度要求低而受到活动人士指责。

**一国一国来**

税务活动人士此前呼吁强制企业公开在所运营国家的获利、营收和税费。这或能防止会计师为降低税费支出而人为进行的安排。

企业团体仍然反对这一举措。

“我们仍然怀疑这些要求向公众公布海量原始数据的规定有何效果，”国际商会(International Chamber of Commerce)英国主管Andrew Wilson在声明中表示。

G8领导人也呼吁经济合作暨发展组织(OECD)找出一种方法，来要求跨国企业向各国当局报告获利和税费情况。

一些发展中国家抱怨很难获得企业在其它国家运营的信息，所以此举能助其遏制转移获利行为。

OECD正在20国集团(G20)的协助下，致力于一个更为全面的项目，用以应对避税行为。OECD将在下个月G20会议上递交一份报告，内容包括对该计划的建议。(完)

(编译 徐文焰/李爽/梁睿雪; 审校 王丽鑫/徐文焰)

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