美法总统料将敦促欧洲采取更多补救措施

路透华盛顿5月18日电(记者 Laura MacInnis/Jeff Mason)---在八国集团峰会举行前，美国总统奥巴马周五将寻求加强与法国新总统奥朗德的关系。奥巴马料将在八国集团峰会上敦促欧洲采取更多措施，修复欧盟日益加深的经济危机。

本周刚刚就任法国总统的奥朗德反对欧洲的财政紧缩政策，且表示法国会在今年年底前从阿富汗撤军。

奥巴马或利用此次在白宫的会晤机会，建议奥朗德重新考虑其阿富汗撤军计划。奥朗德计划的撤军时间早于北约预定的撤军期限。

但两人料将在欧元区危机问题上达成共识，这或许也会成为本次八国峰会上主要话题。

就在希腊退出欧元区风险上升之时，希腊银行业又出现挤兑现象，金融市场日益担心欧洲或爆发全面危机。

奥巴马和其他美国官员多次敦促欧洲领导人采取更多措施，刺激欧洲经济的增长，担心欧元区经济危机的蔓延或伤及美国经济，并威胁到奥巴马的连任机会。

美国战略与国际问题研究中心(Center for Strategic and International Studies)高级研究员希瑟·康利(Heather Conley)表示，奥朗德和奥巴马均认为，需要在财政整顿、紧缩和经济增长之间保持更好的平衡。

这或给德国总理默克尔造成压力，为使欧元区重回正轨，默克尔强调实施预算纪律的必要性。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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