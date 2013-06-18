美俄首脑在G8峰会上就叙利亚问题发生争执

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北爱尔兰6月17日（记者 Roberta Rampton/Alexei Anishchuk） - 美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京周一在出席G8峰会期间，就如何结束叙利亚战争问题发生争执。围绕叙利亚冲突的分歧令会议其他议程黯然失色。
在与奥巴马举行会谈后，普京称，俄美对叙利亚问题有不同看法，但双方均赞同叙利亚必须停止流血冲突，对立的双方应进行谈判。
美俄两国领导人在结束会谈后与记者见面时神情严肃，看起来不很自然。普京在谈到叙利亚问题时，多数时间眼睛盯着地板，而奥巴马仅偶尔看一下普京。
“我们的立场不完全一致，但我们在结束暴力冲突、阻止叙利亚受害者人数上升、通过日内瓦会谈等和平方式解决问题上有共同意愿，”普京说道。
“我们同意推动和谈进程，鼓励各方在谈判桌旁坐下来，组织日内瓦会谈。”
在全球领导人抵达北爱尔兰参加G8峰会之际，围绕叙利亚问题的分歧成为主要焦点。
与普京共同会见记者时，奥巴马称两人在叙利亚问题上有不同看法，但都有意结束叙利亚的暴力冲突，以及确保化学武器不被使用。
奥巴马并称，两人已指示各自团队为在日内瓦召开叙利亚和平会议作准备。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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