美俄首脑在G8峰会上就叙利亚问题发生争执

(本文由路透中文网编译提供)

路透北爱尔兰6月17日 - 美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京周一在出席G8峰会期间，就如何结束叙利亚战争问题发生争执。围绕叙利亚冲突的分歧令会议其他议程黯然失色。

在与奥巴马举行会谈后，普京称，俄美对叙利亚问题有不同看法，但双方均赞同叙利亚必须停止流血冲突，对立的双方应进行谈判。

美俄两国领导人在结束会谈后与记者见面时神情严肃，看起来不很自然。普京在谈到叙利亚问题时，多数时间眼睛盯着地板，而奥巴马仅偶尔看一下普京。

“我们的立场不完全一致，但我们在结束暴力冲突、阻止叙利亚受害者人数上升、通过日内瓦会谈等和平方式解决问题上有共同意愿，”普京说道。

“我们同意推动和谈进程，鼓励各方在谈判桌旁坐下来，组织日内瓦会谈。”

在全球领导人抵达北爱尔兰参加G8峰会之际，围绕叙利亚问题的分歧成为主要焦点。

与普京共同会见记者时，奥巴马称两人在叙利亚问题上有不同看法，但都有意结束叙利亚的暴力冲突，以及确保化学武器不被使用。

奥巴马并称，两人已指示各自团队为在日内瓦召开叙利亚和平会议作准备。（完）