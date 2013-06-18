全球贸易：美欧发起自由贸易谈判，然面临法国保护本国产业等难题

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透北爱尔兰恩尼斯基林6月17日 - 美国和欧盟周一发起谈判，意在打造全球最大规模自由贸易区，不过法国再度强调要保护本国电影和文化的决心。
法国一度威胁阻止谈判的开始，除非欧盟其他26个成员国政府接受其保护电影和在线娱乐不受好莱坞和硅谷竞争影响。最终法国政府至少在这些行业赢得了临时豁免。
欧盟(EU)执委会主席巴罗索周一对一家报纸表示，反对开放欧洲文化产业参与竞争是“反动保守的”，是反全球化的表现。该言论再度令紧张局面出现。
法国总统奥朗德(Francois Hollande)表示这一言论“令人感到一些震惊和意外”，而且法国不会允许这一问题重回谈判桌。
同样的难题可能还包括农业。
尽管美国和欧盟谈判者都明白最终协议的达成很困难，但他们也意识到中国实力和影响力的上升，亟需深化西方经济一体化来与亚洲竞争。(完)
(编译 石冠兰 审校 郑茵)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透4月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五下挫近1.5%，受投机商 结清仓位拖累，本周期棉表现为八个月最差。 5月合约 收跌1.05美分，或1.41%，报每磅73.46美分，交易区 间为73.38-74.60美分，前者为1月24日来最低。 本周该合约大跌5%，为截至去年8月12日该周以来最大周线跌幅。5月 期棉本周稍早跌穿75美分关键水准，为1月31日来首见。 “出现大量技术性卖盘，因投机商意识到他们早就该沽出了。”棉花 经纪Keith Brown and Co负责人Keith Brown表示。 期货市场总成交量增加29,310口，至68,200口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,551口，至268,539口。 美元指数 升0.5%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)