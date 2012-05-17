美将寻求G8协同释放石油储备 日本料将支持--共同社

* 奥巴马将寻求G8协调行动释放紧急储备--共同社

* 日本首相料将支持此举;新任法国领导人未反对

* 国际能源署两周前认为无需动用储备;德国态度不明

* 油价3月来跌16%,未受新传闻影响

路透华盛顿/巴黎5月16日电---日本共同社周三报导,美国总统奥巴马将在本周末八国集团(G8)峰会上,向其它成员国寻求对动用紧急石油储备的支持.欧盟将在7月对伊朗原油实施禁运.

报导暗示,美国没有因为油价跌至数月低点而停止动用战略储备抵消伊朗出口减少的努力.伊朗石油业正面临新一轮严厉制裁.

共同社表示,日本首相野田佳彦料将支持这一呼吁.这是首次有迹象显示,日本或支持此举,但不清楚是否争取到了德国等持怀疑态度国家的支持.美方在与英法等盟国进行了数月讨论後,提出此呼吁.

白宫拒绝就报导置评.

"作为重点关注的经济议题的一部分,G8会议上将讨论一般能源和气候变化等议题.正如我们多次表示的,将讨论所有方案,我们没有额外的声明,"一名政府官员表示.

此外,法国一外交界消息人士暗示,新当选总统奥朗德也准备顺应动用石油储备的这些努力,一改选举前的立场.

"我们不反对美国的这项措施,"一外交界消息人士说,但未指明是什麽措施."我认为相关讨论将顺利进行,在这个问题上不会有任何冲突,"他补充说.周五奥巴马将与奥朗德会晤.

奥巴马寻求在任期内第二次释放战略石油储备(SPR).这样或致使他走上一项危险的政治战略.虽然此举也许有助於防止今夏汽油价格飙升,但他的对手可能就此展开攻击,辩称战略储备应妥善保存,直到出现供应危机时再动用.

"作为经济事件,释储的时机将需要做出说明.作为外交政策工具,这就像是在伊朗经济的核心引爆一枚炸弹,而又不造成实际的伤亡和破坏,"2011年初以前曾在美国国务院主管国际能源事务的David Goldwyn说."从战略角度出发,这个举措的确招人喜欢."

美国原油价格价格在释储消息传出前已经大幅下跌,传出後又小幅下滑.收盘下挫1.24%至每桶92.81美元.

**周六展开磋商**

共同社援引未具名的知情人士称,奥巴马将在周六戴维营G8峰会的能源问题磋商中提出这一要求,强调有必要稳定油价,并呼吁各国在向伊朗进一步施压方面展现团结.

共同社称,不清楚是否其他G8集团成员国将对奥巴马的呼吁表示支持.一些国家,如德国已准备抵制动用战略石油储备的想法.国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)在两周前表示,由於石油市场供应充足,她认为没必要动用石油储备.

IEA的一位代表周三没有对此发表评论.IEA负责协调世界工业化国家的能源政策.

欧盟能源事务执委Guenther Oettinger周三稍早向路透表示,欧盟执委会与美国及IEA保持密切联络,但认为不存在释放石油储备的迫切需求.

共同社未透露何时释出石油储备的任何细节,但很多分析师指出,随着欧盟对伊朗石油禁运的制裁措施在7月全面付诸实施,伊朗的石油出口恐将锐减.(完)

--编译 梁睿雪/艾茂林/肖群英;审校 程琳/张荻

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