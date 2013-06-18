《全球经济焦点》G8峰会承诺打击洗钱和逃税行为，但未承诺具体措施

国际油市：油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨，周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
**行动计划**
参加北爱尔兰峰会的G8领导人表示，其政府将制定行动计划，采集并共享真正的企业主信息，使其更难建立套娃式结构。
美国承诺继续敦促立法，以减少利用空壳公司的犯罪行为。
“这一承诺是否可信还要看白宫推动立法的能力，”反腐败组织Global Witness的活动人士主管Gavin Hayman表示。
美国指出，其计划要求银行业了解客户的真实身份，并向执法和税务机构提供信息。
美国常常批评避税天堂国家，而现在也因对于在特拉华等州注册的企业主透明度要求低而受到活动人士指责。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透4月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五下挫近1.5%，受投机商 结清仓位拖累，本周期棉表现为八个月最差。 5月合约 收跌1.05美分，或1.41%，报每磅73.46美分，交易区 间为73.38-74.60美分，前者为1月24日来最低。 本周该合约大跌5%，为截至去年8月12日该周以来最大周线跌幅。5月 期棉本周稍早跌穿75美分关键水准，为1月31日来首见。 “出现大量技术性卖盘，因投机商意识到他们早就该沽出了。”棉花 经纪Keith Brown and Co负责人Keith Brown表示。 期货市场总成交量增加29,310口，至68,200口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,551口，至268,539口。 美元指数 升0.5%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)