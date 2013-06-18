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货币新闻 | 2013年 6月 19日 星期三 07:59 BJT

《全球经济焦点》G8峰会承诺打击洗钱和逃税行为，但未承诺具体措施

**行动计划**

参加北爱尔兰峰会的G8领导人表示，其政府将制定行动计划，采集并共享真正的企业主信息，使其更难建立套娃式结构。

美国承诺继续敦促立法，以减少利用空壳公司的犯罪行为。

“这一承诺是否可信还要看白宫推动立法的能力，”反腐败组织Global Witness的活动人士主管Gavin Hayman表示。

美国指出，其计划要求银行业了解客户的真实身份，并向执法和税务机构提供信息。

美国常常批评避税天堂国家，而现在也因对于在特拉华等州注册的企业主透明度要求低而受到活动人士指责。
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