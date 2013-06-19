《全球经济焦点》G8峰会承诺打击洗钱和逃税行为，但未承诺具体措施

标题新闻：民调显示如果马克龙和勒庞在5月7日法国最后一轮大选中对阵，马克龙会大获全胜
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**一国一国来**
税务活动人士此前呼吁强制企业公开在所运营国家的获利、营收和税费。这或能防止会计师为降低税费支出而人为进行的安排。
企业团体仍然反对这一举措。
“我们仍然怀疑这些要求向公众公布海量原始数据的规定有何效果，”国际商会(International Chamber of Commerce)英国主管Andrew Wilson在声明中表示。
G8领导人也呼吁经济合作暨发展组织(OECD)找出一种方法，来要求跨国企业向各国当局报告获利和税费情况。
一些发展中国家抱怨很难获得企业在其它国家运营的信息，所以此举能助其遏制转移获利行为。
OECD正在20国集团(G20)的协助下，致力于一个更为全面的项目，用以应对避税行为。OECD将在下个月G20会议上递交一份报告，内容包括对该计划的建议。(完) (编译 徐文焰/李爽/梁睿雪; 审校 王丽鑫/徐文焰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。