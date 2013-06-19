《全球经济焦点》G8峰会承诺打击洗钱和逃税行为，但未承诺具体措施

**一国一国来**

税务活动人士此前呼吁强制企业公开在所运营国家的获利、营收和税费。这或能防止会计师为降低税费支出而人为进行的安排。

企业团体仍然反对这一举措。

“我们仍然怀疑这些要求向公众公布海量原始数据的规定有何效果，”国际商会(International Chamber of Commerce)英国主管Andrew Wilson在声明中表示。

G8领导人也呼吁经济合作暨发展组织(OECD)找出一种方法，来要求跨国企业向各国当局报告获利和税费情况。

一些发展中国家抱怨很难获得企业在其它国家运营的信息，所以此举能助其遏制转移获利行为。