中国个股：中石化旗下Addax石油公司与加蓬因油田产生纠纷--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
Ecobank的油气研究主管Rolake Akinkugbe表示，recover很难要回油田。
“加蓬国家石油公司已经进行生产，而且从油田产生了现金流，这可能增加了Addax要回油田的难度，”Akinkugbe称。
美国国务院2013年的加蓬投资环境报告显示，Addax是在加蓬遇到麻烦的第二家中国公司，之前中国机械设备工程股份 的Belinga铁矿石项目被搁置，并进行了长达一年的审计。
美国国务院的报告还显示，其他在加蓬运营的公司也面临审计问题，其中包括法国的道达尔 和Perenco。
道达尔未对置评要求做出回复，Perenco拒绝置评。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉/石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。