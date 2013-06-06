中国个股：中石化旗下Addax石油公司与加蓬因油田产生纠纷--消息

Ecobank的油气研究主管Rolake Akinkugbe表示，recover很难要回油田。

“加蓬国家石油公司已经进行生产，而且从油田产生了现金流，这可能增加了Addax要回油田的难度，”Akinkugbe称。

美国国务院2013年的加蓬投资环境报告显示，Addax是在加蓬遇到麻烦的第二家中国公司，之前中国机械设备工程股份 的Belinga铁矿石项目被搁置，并进行了长达一年的审计。

美国国务院的报告还显示，其他在加蓬运营的公司也面临审计问题，其中包括法国的道达尔 和Perenco。

道达尔未对置评要求做出回复，Perenco拒绝置评。(完)