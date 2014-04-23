广汽和比亚迪在广东从化合建新能源客车项目

路透上海4月23日 -中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)(601238.SS)与比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)将在广东从化合资建设新能源客车项目，除了满足本地需求，未来产品还将出口。

新闻稿称，广汽集团与比亚迪将在从化明珠工业园建设广汽比亚迪新能源客车总部、出口基地和研发中心项目，并大力发展新能源汽车及相关技术，开发及生产纯电动客车、混合动力客车、传统商务中巴及关键零部件产品。

新闻稿未透露该项目的投资金额，产能等相关细节。

比亚迪此前已推出电动轿车产品e6，亦有纯电动客车产品K9，这两款产品均已在国内外开始销售或运营。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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