广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工 总投资逾450亿元

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司(601238.SS)(2238.HK)周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
公告显示，该产业园总体规划面积约7,500亩，将整体规划，分期开发，打造智能制造区、创客服务区及生态小镇三个功能区域。智能制造区包含智联新能源汽车整车制造、动力总成及核心零部件制造，其中新能源汽车整车规划产能为40万辆/年。
产业园位于广东省广州市番禺区石楼镇与化龙镇交界处。首期动工项目为广汽集团自主品牌广汽乘用车新增20万辆/年（新能源汽车）产能扩建项目，计划总投资46.94亿元，建筑面积约24万平方米，计划于2018年底建成。
广汽集团周三收报25.33元，过去一个月累计下跌3.4%。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。