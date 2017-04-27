广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工 总投资逾450亿元

路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司(601238.SS)(2238.HK)周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。

公告显示，该产业园总体规划面积约7,500亩，将整体规划，分期开发，打造智能制造区、创客服务区及生态小镇三个功能区域。智能制造区包含智联新能源汽车整车制造、动力总成及核心零部件制造，其中新能源汽车整车规划产能为40万辆/年。

产业园位于广东省广州市番禺区石楼镇与化龙镇交界处。首期动工项目为广汽集团自主品牌广汽乘用车新增20万辆/年（新能源汽车）产能扩建项目，计划总投资46.94亿元，建筑面积约24万平方米，计划于2018年底建成。

广汽集团周三收报25.33元，过去一个月累计下跌3.4%。（完）