广汽集团拟购亏损合资公司其余股权 布局华东生产自主品牌

路透香港3月18日 - 中国汽车生产商--广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)(601238.SS)周五称，拟收购亏损的合资公司其余股权，以布局华东生产自主品牌汽车。

广汽集团在香港联交所一份声明中称，计划收购广汽吉奥其余49%股权，代价为2.62亿元人民币。

广汽吉奥是2010年由广汽集团与民营企业吉奥控股成立的合资公司，注册资本12.6亿元，主要从生产和销售皮卡汽车、SUV、多功能轻型客车及微型面包车等产品，由于竞争力非常低，五年来持续亏损，已面临破产的风险。

另一方面，正全力发展自主品牌的广汽集团将面临严重产能不足的问题，于华南地区的番禺已无土地资源满足未来扩能发展的需求，因此也急需寻找第二工厂解决广汽乘用车的产能瓶颈。

广汽表示，“目前华东地区乘用车市场销量已占全国市场份额的30%，广汽收购广汽吉奥股权后，可拥有在华东地区的基地布局，有利于提高在华东市场的市场占有率。”

广汽于广州基地现有一条20万辆/年的生产线，第二条15万辆/年的生产线将于今年10月投产；番禺工厂一线和二线规划生产13款车型。

该公司去年12月与美国Uber（优步）[UBER.UL]的中国子公司签署战略合作框架协议，以拓展汽车后市场业务，并拟参与中国优步的B轮融资。

广汽周五午盘初段升幅扩大至4.4%，报7.57港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)