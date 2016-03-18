广汽集团拟购亏损合资公司其余股权 布局华东生产自主品牌

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港3月18日 - 中国汽车生产商--广州汽车集团股份有限公司(2238.HK)(601238.SS)周五称，拟收购亏损的合资公司其余股权，以布局华东生产自主品牌汽车。
广汽集团在香港联交所一份声明中称，计划收购广汽吉奥其余49%股权，代价为2.62亿元人民币。
广汽吉奥是2010年由广汽集团与民营企业吉奥控股成立的合资公司，注册资本12.6亿元，主要从生产和销售皮卡汽车、SUV、多功能轻型客车及微型面包车等产品，由于竞争力非常低，五年来持续亏损，已面临破产的风险。
另一方面，正全力发展自主品牌的广汽集团将面临严重产能不足的问题，于华南地区的番禺已无土地资源满足未来扩能发展的需求，因此也急需寻找第二工厂解决广汽乘用车的产能瓶颈。
广汽表示，“目前华东地区乘用车市场销量已占全国市场份额的30%，广汽收购广汽吉奥股权后，可拥有在华东地区的基地布局，有利于提高在华东市场的市场占有率。”
广汽于广州基地现有一条20万辆/年的生产线，第二条15万辆/年的生产线将于今年10月投产；番禺工厂一线和二线规划生产13款车型。
该公司去年12月与美国Uber（优步）[UBER.UL]的中国子公司签署战略合作框架协议，以拓展汽车后市场业务，并拟参与中国优步的B轮融资。
广汽周五午盘初段升幅扩大至4.4%，报7.57港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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