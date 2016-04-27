广汽集团希望菲亚特克莱斯勒助其进入美国市场

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透4月27日 - 中国广汽集团(601238.SS) (2238.HK)的一位高管对路透表示，该公司希望菲亚特克莱斯勒能够投桃报李，助其进入美国市场。广汽集团目前与菲亚特克莱斯勒在中国有合资公司，使后者可以在中国生产汽车。
中国汽车品牌目前尚未在海外获得巨大的成功，通常这些品牌只是在对价格高度敏感的发展中国家有少量出口。
据中国汽车工业协会的数据，去年中国出口了728,200辆汽车，主要是国产品牌，同比下降20.1%，因俄罗斯、中东等市场不稳定，且汇率的波动都令中国汽车厂商疲于应对。
广州汽车自有品牌传祺2015年宣布，有意在明年之前进入美国市场，这将会是首度有中国品牌乘用车贩售给美国消费者。
“克莱斯勒在中国的发展需要我们的帮助。如今广汽乘用车在美国的发展也需要克莱斯勒的支援与协助，”传祺总经理吴松在北京汽车展间隙表示。
吴松及广汽乘用车的代表并未说明菲亚特克莱斯勒可能给予什么样的援助。一名菲亚特克莱斯勒的发言人则是拒绝置评。
外籍汽车制造商若打算在中国生产以避开钜额进口税，则须与当地企业建立合资公司。
以去年销量来看，广汽为中国第六大车商，分别与菲亚特克莱斯勒、丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)和三菱汽车(7211.T)建有合资企业。
将合作扩展至中国以外地区尚属未知领域，不过通用汽车(GM.N)和中国最大汽车厂商上汽集团(600104.SS)计划明年开始在印尼联合生产。
广汽乘用车正在与美国潜在经销合作伙伴洽谈，尚未开始上路测试，这是开始销售之前必须走的两大步。吴松称，该公司已经针对两款车型按美国的标准在中国进行测试。
中国汽车市场在逐步放缓，价格竞争日益加剧，但吴松称，广汽乘用车还会继续将重心放在中国大陆，而不是海外扩张方面。
“突然的降价搅乱了(中国)整体市场，所以这时候我们必须要花费大量精力决定品牌接下来的战略部署，保护我们的市场地位，”他表示，“我们绝不能分心。”(完)
(编译 王洋/张明钧/刘秀红；审校 高琦/张荻)
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路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。