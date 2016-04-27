广汽集团希望菲亚特克莱斯勒助其进入美国市场

路透4月27日 - 中国广汽集团(601238.SS) (2238.HK)的一位高管对路透表示，该公司希望菲亚特克莱斯勒能够投桃报李，助其进入美国市场。广汽集团目前与菲亚特克莱斯勒在中国有合资公司，使后者可以在中国生产汽车。

中国汽车品牌目前尚未在海外获得巨大的成功，通常这些品牌只是在对价格高度敏感的发展中国家有少量出口。

据中国汽车工业协会的数据，去年中国出口了728,200辆汽车，主要是国产品牌，同比下降20.1%，因俄罗斯、中东等市场不稳定，且汇率的波动都令中国汽车厂商疲于应对。

广州汽车自有品牌传祺2015年宣布，有意在明年之前进入美国市场，这将会是首度有中国品牌乘用车贩售给美国消费者。

“克莱斯勒在中国的发展需要我们的帮助。如今广汽乘用车在美国的发展也需要克莱斯勒的支援与协助，”传祺总经理吴松在北京汽车展间隙表示。

吴松及广汽乘用车的代表并未说明菲亚特克莱斯勒可能给予什么样的援助。一名菲亚特克莱斯勒的发言人则是拒绝置评。

外籍汽车制造商若打算在中国生产以避开钜额进口税，则须与当地企业建立合资公司。

以去年销量来看，广汽为中国第六大车商，分别与菲亚特克莱斯勒、丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)和三菱汽车(7211.T)建有合资企业。

将合作扩展至中国以外地区尚属未知领域，不过通用汽车(GM.N)和中国最大汽车厂商上汽集团(600104.SS)计划明年开始在印尼联合生产。

广汽乘用车正在与美国潜在经销合作伙伴洽谈，尚未开始上路测试，这是开始销售之前必须走的两大步。吴松称，该公司已经针对两款车型按美国的标准在中国进行测试。

中国汽车市场在逐步放缓，价格竞争日益加剧，但吴松称，广汽乘用车还会继续将重心放在中国大陆，而不是海外扩张方面。

“突然的降价搅乱了(中国)整体市场，所以这时候我们必须要花费大量精力决定品牌接下来的战略部署，保护我们的市场地位，”他表示，“我们绝不能分心。”(完)