苹果要求禁售三星新款Galaxy Nexus手机

苹果加强了同三星电子之间在全球范围日益加剧的专利战，瞄准後者采用谷歌安卓软件的最新机型Galaxy Nexus，此举可能影响其他Android手机制造商。这款手机采用了谷歌的最新版安卓操作系统Ice Cream Sandwich。苹果指三星这款手机侵犯了其包括语音搜索新功能在内的四项专利。路透