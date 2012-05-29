三星电子正式发售Galaxy S3

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透首尔5月29日电---三星电子(005930.KS)第三代Galaxy S智能手机周二在欧洲上市,料将取得比旧款更加成功的表现.此前的Galaxy S系列手机助三星电子超越苹果(AAPL.O),成为全球最大智能手机制造商.
Galaxy S3已经在欧洲和中东28个国家登场,其中包括德英两国,旨在苹果推出新款iPhone前,拉大两者距离.苹果料将於第三季推出新手机.Galaxy S3能够跟踪用户眼部动作,令屏幕在使用中不会变暗或变黑.
Galaxy S3装载谷歌(GOOG.O)的Android系统,屏幕达4.8英寸(12.2厘米),大於iPhone 4S的3.5英寸屏幕及宏达电(2498.TW) One X的4.7英寸屏.
就像苹果发布新设备前常出现万众期待的景象一般,满怀希望的顾客周一晚间就开始在柏林一家电子零售店外排队,迫切希望第一个拥有S3.
三星电子股价周二日内跌约0.08%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。