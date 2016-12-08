银河证券A股首次公开发行（IPO）申请获通过 拟发行16.9亿股

路透北京12月8日 - 中国证监会日前发布公告称，已审核通过中国银河证券股份有限公司(6881.HK)在A股的首次公开发行（IPO）申请。银河证券将发行16.94亿股，拟登陆上交所。

银河证券招股说明书显示，证券经纪业务一直是公司营业收入的最主要来源。虽然近年来公司不断拓展其他业务领域，但预计未来一段时期证券经纪业务仍将是公司主要的收入来源。

“报告期各期，本公司合并口径的证券经纪业务收入占公司营业收入的比例分别为77.11%、74.09%、79.34%和78.88%。”招股说明书披露。

招股说明书表示，证券经纪业务经营状况主要取决于交易量和佣金率两个方面。预计未来资本市场交易频率将可能下降，从而降低交易量；另外近年来佣金率持续走低，维持原有佣金率水平的困难越来越大。

招股说明书指出，如果无法继续维持并扩大证券经纪业务规模和优势，这种对证券经纪业务的高度依赖将可能对公司经营业绩和财务状况造成不利影响。

银河证券为中国大型综合类券商，2013年在香港IPO（首次公开发售）上市。中央汇金投资有限责任公司为公司实际控制人，公司本部设在北京，注册资本为人民币95亿元人民币。（完）

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