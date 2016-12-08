银河证券A股首次公开发行（IPO）申请获通过 拟发行16.9亿股

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月8日 - 中国证监会日前发布公告称，已审核通过中国银河证券股份有限公司(6881.HK)在A股的首次公开发行（IPO）申请。银河证券将发行16.94亿股，拟登陆上交所。
银河证券招股说明书显示，证券经纪业务一直是公司营业收入的最主要来源。虽然近年来公司不断拓展其他业务领域，但预计未来一段时期证券经纪业务仍将是公司主要的收入来源。
“报告期各期，本公司合并口径的证券经纪业务收入占公司营业收入的比例分别为77.11%、74.09%、79.34%和78.88%。”招股说明书披露。
招股说明书表示，证券经纪业务经营状况主要取决于交易量和佣金率两个方面。预计未来资本市场交易频率将可能下降，从而降低交易量；另外近年来佣金率持续走低，维持原有佣金率水平的困难越来越大。
招股说明书指出，如果无法继续维持并扩大证券经纪业务规模和优势，这种对证券经纪业务的高度依赖将可能对公司经营业绩和财务状况造成不利影响。
银河证券为中国大型综合类券商，2013年在香港IPO（首次公开发售）上市。中央汇金投资有限责任公司为公司实际控制人，公司本部设在北京，注册资本为人民币95亿元人民币。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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