银河证券港股挂牌前暗盘价较招股价高8.3%--券商

沪综指收升至15个月新高 料后市继续冲击3300点关口
路透北京4月7日 - 中国股市沪综指周五收升至15个月新高，并为连四日收升。分析师指出，今日大盘震荡盘升，距3,300点仅一步之遥。雄安新区板块依旧维持强势，但持续上涨后市场情绪有所宣泄，走势有所分化。另受国际局势影响，今日市场避险情绪有所提升，黄金和石油股有所表现，料后市股指将继续冲击3,300点关口。
路透香港5月21日 - 中国大型证券商--银河证券(6881.HK)周二在香港主板挂牌前夕，暗盘价较招股价高出达8.3%，这或预示其周三（22日）首日登场将有亮丽表现。
券商辉立证券的数据显示，银河证券的暗盘价最多曾升至5.74港元，即较其招股价5.3港元高出8.3%。而在耀才证券的平台，银河证券暗盘价为5.64港元，比招股价高6.4%。
银河证券是次在香港首次公开发行(IPO)集资10.7亿美元（约83亿港元），并以接近其经收窄后招股价区间5.28-5.43港元的下限定价。其香港公开发售部份获得29.95倍认购，而国际配售部份则获大幅超额认购。
与银河证券同期招股的中石化炼化工程(2386.HK)亦以收窄后招股价区间的低端，即每股10.5港元定价，集资约18亿美元（约139亿港元）。
(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)
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