独家：博彩大亨Wynn与Okada反目 欲将後者逐出永利澳门董事会

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透洛杉矶2月22日电---据两位消息人士透露,博彩业大亨Steve Wynn周五将召开永利澳门(1128.HK)的紧急董事会议,目的是把昔日密友兼合伙人Kazuo Okada驱逐出董事会.
永利度假村(Wynn Resorts)(WYNN.O)的执行长Wynn和共同创始人Okada的纠纷料将进一步升级.过去数周中,这两位亿万富翁互相指责,称对方有向国外博彩业监管者进行不当付款的行为.
两位消息人士称,永利澳门的董事会有九名成员,其中五名董事与Wynn关系不错,因此他们可以单方决定把Okada驱逐出董事会.
两位消息人士称,永利澳门可以自行决定驱逐Okada.但其中一人称,其母公司永利度假村却不能解除Okada的董事职务,该公司总共有12名董事,需要首先召开特别股东会议.
Wynn的发言人Paul Kranhold对永利澳门的董事会议不予置评.Okada的Universal Entertainment6425.OS公司发言人James Golden称不知情,也无法置评.
永利度假村周日宣布,已经强制回购了Okada在该公司持有的近20%股份.该公司并称,由前美国联邦调查局(FBI)局长Louis Freeh牵头进行的内部调查发现,Okada和其手下在三年期间有数十起"明显违反美国反腐败法的不当营私行为."
Okada则回击称Freeh的调查"行事仓促,缺乏确凿证据",并威胁要在拉斯维加斯法院申请暂时限制该公司行为的禁制令.
Okada是工程师出身,曾帮助Steve Wynn创下了目前估值达140亿美元的企业王国.他与Wynn之间的纠纷在今年1月首次曝光,当时Okada向其12年的合伙人提起诉讼,指责对方禁止其参阅向澳门大学捐款1.35亿美元的财务文件.(完)
--编译 李春喜;审校 徐文焰
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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