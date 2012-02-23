独家：博彩大亨Wynn与Okada反目 欲将後者逐出永利澳门董事会

路透洛杉矶2月22日电---据两位消息人士透露,博彩业大亨Steve Wynn周五将召开永利澳门(1128.HK)的紧急董事会议,目的是把昔日密友兼合伙人Kazuo Okada驱逐出董事会.

永利度假村(Wynn Resorts)(WYNN.O)的执行长Wynn和共同创始人Okada的纠纷料将进一步升级.过去数周中,这两位亿万富翁互相指责,称对方有向国外博彩业监管者进行不当付款的行为.

两位消息人士称,永利澳门的董事会有九名成员,其中五名董事与Wynn关系不错,因此他们可以单方决定把Okada驱逐出董事会.

两位消息人士称,永利澳门可以自行决定驱逐Okada.但其中一人称,其母公司永利度假村却不能解除Okada的董事职务,该公司总共有12名董事,需要首先召开特别股东会议.

Wynn的发言人Paul Kranhold对永利澳门的董事会议不予置评.Okada的Universal Entertainment6425.OS公司发言人James Golden称不知情,也无法置评.

永利度假村周日宣布,已经强制回购了Okada在该公司持有的近20%股份.该公司并称,由前美国联邦调查局(FBI)局长Louis Freeh牵头进行的内部调查发现,Okada和其手下在三年期间有数十起"明显违反美国反腐败法的不当营私行为."

Okada则回击称Freeh的调查"行事仓促,缺乏确凿证据",并威胁要在拉斯维加斯法院申请暂时限制该公司行为的禁制令.

Okada是工程师出身,曾帮助Steve Wynn创下了目前估值达140亿美元的企业王国.他与Wynn之间的纠纷在今年1月首次曝光,当时Okada向其12年的合伙人提起诉讼,指责对方禁止其参阅向澳门大学捐款1.35亿美元的财务文件.(完)

--编译 李春喜;审校 徐文焰

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