奥委会官员称应迅速重新确定2019年亚运会主办城市

路透新加坡4月18日（记者 Patrick Johnston） - 国际奥委会（IOC）副主席黄思绵（Ng Ser Miang）周五对路透称，亚奥理事会必须迅速确定2019年亚运会的主办城市。他排除了新加坡申办的可能。

越南政府周四出人意料地宣布放弃2019年亚运会主办权，称因准备不足，且担心从财政上无力主办这样的盛大赛事。

新加坡2015年将主办规模小得多的东南亚运动会。

黄思绵在给路透的声明中说：“要选出一个城市并为亚运会做准备，时间很关键，我们只有五年时间了。”黄思绵是新加坡人。

“我们（新加坡）正投入所有的资源与精力，确保主办一届成功的东南亚运动会。当前而言，不大可能申办亚运会。”

越南2012年11月赢得2019年亚运会主办权，但主办该赛事的支出是个问题，经济学家估计所需支出可能高达5亿美元。

虽然越南经济在复苏，且预计未来几年经济年增率高于5%，但仍面临一些根深蒂固的问题，譬如基础设施差、坏债水平高以及政府部门腐败低效等问题。

越南总理阮晋勇周四召集官员开会，最后决定放弃主办权，因担心准备不足反而影响越南的声誉，并认为这样可将国家预算投资于“其他迫在眉睫的方面”。

黄思绵表示，他理解越南的立场。他说：“阮晋勇总理称，之所以决定放弃主办权，是因为越南受到全球经济衰退的冲击，因此没有能力办好赛事。”

“虽然我感到吃惊，但完全能理解。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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