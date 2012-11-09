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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 9日 星期五 14:07 BJT

越南河内获2019亚运会举办权

亚奥理事会(Olympic Council of Asia)周四宣布，越南首都河内击败印度尼西亚泗水，获得2019年第18届亚运会举办权。河内曾举办过2003年东南亚运动会与2009年亚洲室内运动会。此前热门候选城市迪拜在最後时刻意外选择退出。第18届亚运会原定於2018年举行。路透

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