朝鲜决定不派拉拉队参加仁川亚运会

路透首尔8月28日 - 朝鲜奥委会副委员长孙光浩（Son Kwang Ho）称，朝鲜决定不派拉拉队随同运动员参加下月在韩国仁川举行的亚运会。

朝韩双方此前就朝鲜派代表团和拉拉队参加仁川亚运会事宜进行了数周的紧张谈判。

朝中社援引孙光浩的话称：“鉴于韩方在我方拉拉队问题上顾虑重重，而且不希望其出现，我方决定不派拉拉队参加第17届亚运会。”

孙光浩称，朝鲜将派150名运动员和官员参加仁川亚运会。

朝韩双方本周已进行了数次谈判，力图敲定朝鲜参加仁川亚运会的详情，当中包括朝鲜拉拉队的人数规模。

朝鲜拉拉队在韩国很少露面，他们日程安排紧密，传递和平统一信号，事实证明很有吸引力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。