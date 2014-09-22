孙杨与朴泰桓对决杀出“第三者” 萩野公介夺走冠军

路透韩国仁川9月21日(记者 Peter Rutherford) - 日本泳将萩野公介周日成为”搅局者“，在万众瞩目的仁川亚运会男子200米自由泳孙杨与朴泰桓的对决中大出风头摘走金牌。当天，举重赛场则再度刷新四项世界纪录。

朝鲜选手严润哲一天前举起自己体重三倍还多的重量，刷新男子56公斤级挺举世界纪录，他的同胞、另一位奥运冠军金恩国在男子62公斤级比赛中分别刷新抓举和总成绩两项世界纪录而夺冠。

哈萨克斯坦和中华台北举重选手则在女子53公斤级比赛中也分别刷新世界纪录。

韩国17岁高中生金成英则在射击男子10米气手枪决赛中摘金。

亚运会被视为年轻选手成功的跳板，伦敦奥运会上为中国夺取游泳金牌的孙杨和叶诗文都是在四年前的广州亚运会一鸣惊人，周日则是另一个名字成为瞩目的焦点。

20岁的日本选手萩野公介成为日本游泳队冉冉升起的新星，日本男队在上月的泛太平洋游泳锦标赛中夺走六枚金牌。

当中韩媒体将此役聚焦于两家的领军人物孙杨和朴泰桓时，萩野公介悄然超越两位巨星夺走冠军。

萩野公介上月在澳大利亚举行的泛太平洋游泳锦标赛击败菲尔普斯夺冠，所有迹象表明，世界冠军和奥运金牌在向他招手。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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