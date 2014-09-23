亚运会第三比赛日后中国26金高居榜首

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透仁川9月22日 - 日本游泳名将萩野公介周一再度展示了其不可限量的未来，又帮助日本队夺下两枚游泳金牌；同时由于运动员村的午餐餐盒中发现了沙门氏菌，食品安全问题突然成为了仁川亚运会关注的一个焦点。
韩国食品药品安全部门确认76份餐盒被丢掉，并表示供货商处检查出沙门氏菌。
食品安全官员对路透表示：“我们对每一份餐逐一进行检查……(出事的)午餐并未有被送到运动员手中。在递送之前已经完成了检测。 ”
中国代表团经过前两个比赛日与韩国在奖牌榜上的胶着后，周一终于在奖牌榜取得明显领先优势，目前已夺得26枚金牌，韩国以14金暂列次席。日本目前已13金列第三。
李忠花在女子举重58公斤级夺冠，为朝鲜贡献在该项目的第三金；朝鲜选手薛景在女子柔道78公斤级决赛中也表现出出色的能力与勇气，不过最终以微弱劣势输给韩国对手郑敬美。
萩野公介在一天前通过最后冲刺力压孙杨和朴泰桓夺走男子200米自由泳金牌后，又夺取男子200米个人混合泳及与队友合作赢得4x200米自由泳接力两枚金牌。
古贺淳也则在男子50米仰泳中再为日本夺金，边渡加奈子则在女子200米蛙泳中封后，中国选手沈铎和陆滢则分别在女子100米自由泳和50米蝶泳中夺冠。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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