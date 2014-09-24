（修正）亚运会第四比赛日中国金牌数升至40枚

(修正：内文倒数第二段“林子麒”应为“林子琦”）

路透仁川9月23日(记者 Peter Rutherford) - 中国代表团证明他们依然是亚运会金牌第一大户，周二在泳池中一举夺走六枚金牌；第17届亚运会同时出现了第一例药检风波，一位塔吉克斯坦足球运动员药检呈阳性。

亚奥理事会发表声明称，别克纳扎罗夫被查出兴奋剂检测呈阳性，被逐出本届亚运会。

在第四个比赛日，中国游泳和射击选手接连摘金夺银，中国代表团金牌总数已达到40枚，东道主韩国则继续保持领先于日本的微弱优势。

韩国代表团的目标是连续第五次在亚运会上排在中国之后列奖牌榜第二位，期待拿到90枚金牌，目前韩国已经得到19枚金牌，领先日本三枚。

不过未来可能有另一支强大力量加入亚运会的金牌大战，澳大利亚对未来征战亚运会的想法表示了欢迎。

奥运冠军孙杨和叶诗文当天分别为中国夺金，不满20岁的小将沈铎则拿到个人第三枚金牌，陈欣怡、傅园慧和宁泽涛分别为中国游泳队拿到一金。

当天在游泳赛场唯一旁落的金牌是男子200米蛙泳中，哈萨克斯坦年轻选手白兰丁夺冠。

而当天在射击赛场上演了同样一幕，哈萨克斯坦夺得女子飞碟多向团体金牌，阻止了中国队包揽当天的射击金牌。

中华台北女子举重选手林子琦面对对手的挑战发挥出色，在女子63公斤级比赛中刷新挺举和总成绩两项世界纪录，并摘得冠军。

韩国羽毛球队则在男子团体决赛中爆冷击败中国队赢得冠军。

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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