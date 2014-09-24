亚运会第四比赛日中国金牌数升至40枚

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Peter Rutherford
路透仁川9月23日 - 中国代表团证明他们依然是亚运会金牌第一大户，周二在泳池中一举夺走六枚金牌；第17届亚运会同时出现了第一例药检风波，一位塔吉克斯坦足球运动员药检呈阳性。
亚奥理事会发表声明称，别克纳扎罗夫被查出兴奋剂检测呈阳性，被逐出本届亚运会。
在第四个比赛日，中国游泳和射击选手接连摘金夺银，中国代表团金牌总数已达到40枚，东道主韩国则继续保持领先于日本的微弱优势。
韩国代表团的目标是连续第五次在亚运会上排在中国之后列奖牌榜第二位，期待拿到90枚金牌，目前韩国已经得到19枚金牌，领先日本三枚。
不过未来可能有另一支强大力量加入亚运会的金牌大战，澳大利亚对未来征战亚运会的想法表示了欢迎。
奥运冠军孙杨和叶诗文当天分别为中国夺金，不满20岁的小将沈铎则拿到个人第三枚金牌，陈欣怡、傅园慧和宁泽涛分别为中国游泳队拿到一金。
当天在游泳赛场唯一旁落的金牌是男子200米蛙泳中，哈萨克斯坦年轻选手白兰丁夺冠。
而当天在射击赛场上演了同样一幕，哈萨克斯坦夺得女子飞碟多向团体金牌，阻止了中国队包揽当天的射击金牌。
中华台北女子举重选手林子琦面对对手的挑战发挥出色，在女子63公斤级比赛中刷新挺举和总成绩两项世界纪录，并摘得冠军。
韩国羽毛球队则在男子团体决赛中爆冷击败中国队赢得冠军。
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法