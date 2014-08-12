日本建议本国运动员在南京外出时穿便装

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月12日 - 日本奥林匹克委员会（JOC）建议参加南京青年奥林匹克运动会的本国运动员在南京市外出活动时勿穿官方运动服，以防可能受到袭击。

中日关系因钓鱼岛争端一直紧张，中国指责日本在对待侵华历史问题上缺乏足够的诚意。

中国经常提醒本国人勿忘1937年的南京大屠杀。中方称，南京大屠杀造成30万人遇难。

二战结束后成立的远东国际军事法庭认定南京大屠杀死亡人数为14.2万人，但是一些保守的日本政客和学者否认曾发生过这起屠杀事件。

日本奥林匹克委员会执委会成员Yosuke Fujiwara对共同社称，他们正在采取预防措施，以确保本国运动员在南京的安全。

“当他们在外面时，我们希望他们意识到（在外面）可能并不完全安全，”Fujiwara说。

“在运动员村，我们希望他们穿日本的官方运动服，但在南京市里时还是穿便装为好。”

第二届夏季青奥会将于8月16-28日在南京举行。（完）