日本建议本国运动员在南京外出时穿便装

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月12日 - 日本奥林匹克委员会（JOC）建议参加南京青年奥林匹克运动会的本国运动员在南京市外出活动时勿穿官方运动服，以防可能受到袭击。
中日关系因钓鱼岛争端一直紧张，中国指责日本在对待侵华历史问题上缺乏足够的诚意。
中国经常提醒本国人勿忘1937年的南京大屠杀。中方称，南京大屠杀造成30万人遇难。
二战结束后成立的远东国际军事法庭认定南京大屠杀死亡人数为14.2万人，但是一些保守的日本政客和学者否认曾发生过这起屠杀事件。
日本奥林匹克委员会执委会成员Yosuke Fujiwara对共同社称，他们正在采取预防措施，以确保本国运动员在南京的安全。
“当他们在外面时，我们希望他们意识到（在外面）可能并不完全安全，”Fujiwara说。
“在运动员村，我们希望他们穿日本的官方运动服，但在南京市里时还是穿便装为好。”
第二届夏季青奥会将于8月16-28日在南京举行。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。