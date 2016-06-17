西门子将向歌美飒支付10亿美元合并双方风电业务--彭博

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透6月16日 - 据彭博援引消息人士报导，西门子将向西班牙歌美飒(Gamesa)支付大约10亿美元，以将两家公司的风电业务合并。
彭博称，根据交易，歌美飒将从新风电合资公司中获得现金作为特别派息，以及新公司中41%的股份。
西门子拒绝置评，路透在工作时间之外无法立即联系上歌美飒置评。歌美飒周三表示，没有与西门子达成合并协议，谈判仍在进行中。
两家公司1月表示，双方在谈判进行合并，可能成立全球最大的风电公司，并改善西门子在陆上风电市场的薄弱状况。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。