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中国财经 | 2016年 6月 17日 星期五 12:19 BJT

西门子将向歌美飒支付10亿美元合并双方风电业务--彭博

路透6月16日 - 据彭博援引消息人士报导，西门子将向西班牙歌美飒(Gamesa)支付大约10亿美元，以将两家公司的风电业务合并。

彭博称，根据交易，歌美飒将从新风电合资公司中获得现金作为特别派息，以及新公司中41%的股份。

西门子拒绝置评，路透在工作时间之外无法立即联系上歌美飒置评。歌美飒周三表示，没有与西门子达成合并协议，谈判仍在进行中。

两家公司1月表示，双方在谈判进行合并，可能成立全球最大的风电公司，并改善西门子在陆上风电市场的薄弱状况。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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