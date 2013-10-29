棋牌网游开发商博雅拟赴港IPO--销售文件

路透香港10月29日 -据路透周二获得的销售文件显示，网络棋牌类游戏开发商--博雅互动国际有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至10.3亿港元。

销售文件显示，博雅设定招股价区间每股4.55-5.60港元，初步拟发售1.8439亿股股份（其中96%股份为新股），筹资所得款项主要用于宣传推广、扩大游戏组合和技术设备以及潜在的收购等等。

该公司今天开始路演，上市编号“0434.HK”，瑞信CSGN.VX负责是次IPO安排。红杉资本是公司上市前投资者。

这是近期第三家网游公司IPO，此前云游控股(0484.HK)和新加坡IGG8002.HK分别于联交所主板及创业板上市。

根据博雅刊于联交所的招股文件显示，公司主席兼控股股东张伟于2004年在深圳创立博雅，初期主要提供网络聊天室服务，自2008年开始网页游戏业务，现时拥有2.49亿名网页游戏及1.01亿名移动游戏的累计注册玩家，按收益计于中国网络棋牌游戏市场份额23.3%。

公司目前共有16款网络游戏，其中“德州扑克”系列占其收益比重大约90%，主要透过社交网站及在线应用商店进行分销，全部收益来自向付费玩家销售游戏虚拟物品。

于2012年度其录得收益5.18亿元人民币，经调整纯利1.6亿元，分别按年上升63%及54%。今年上半年的收益为3.09亿元，经调整纯利1.04亿元。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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