手游精灵宝可梦GO大获成功 为任天堂转变战略增添动力

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京/新加坡7月18日 - 任天堂(7974.T)手游精灵宝可梦GO(Pokemon GO)取得非凡成功，股票市值在一周多点的时间内猛增170亿美元，最爱建言的投资者之一因此敦促该公司转变战略。
直到一周之前精灵宝可梦GO推出，任天堂一有机会就宣称它的主要侧重点仍然是游戏机，而智能手机游戏只是用来吸引更多消费者的手段。
但精灵宝可梦GO取得的成功是它的主创们都没有预见到的，这彰显了增强现实(AR)产品的潜力，以及任天堂凭借塞尔达、超级马里奥等一连串广受欢迎的游戏角色赚钱的潜力。
对冲基金公司Oasis Management的创始人兼投资总监Seth Fischer是亚洲知名度最高的对冲基金经理人之一。他长期持股任天堂，虽然只是小股东，却经常高调发表意见。在看到Candy Crush等手游取得成功之后，Fischer近年来一直在力劝任天堂开发并销售可在苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOGL.O)操作系统上运行的游戏。
“我希望他们现在明白了智能手机的威力，”Fischer对路透表示。“最终，我希望这意味着公司战略会发生全面转变。”
“我对任天堂的下个关注点是，要他们重点将手游、多人游戏等相关的4,000项专利中余下的部分转化成利润，我认为他们可以每年从授权中赚取300亿至600亿日圆(2.9亿-5.7亿美元)。”
前任天堂社长岩田聪去年提醒指出，不要对公司转变抱太高期望。他当时表示，进军智能手机游戏“并不是因为我们失去了对游戏机业务的热情或期待”。
任天堂发言人上周被问及手机战略时说，公司有三个目标：“将任天堂知识产权最大化地转化为面向消费者的产品，在移动设备方面实现获利，与游戏机业务产生协同效应。”
但他没有进一步就精灵宝可梦GO置评。
东京游戏业咨询机构Kantan Games创始人Serkan Toto说，任天堂仍然认为自己是家游戏机制造商。(完)
(编译 白云; 审校 王颖)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。