手游精灵宝可梦GO大获成功 为任天堂转变战略增添动力

路透东京/新加坡7月18日 - 任天堂(7974.T)手游精灵宝可梦GO(Pokemon GO)取得非凡成功，股票市值在一周多点的时间内猛增170亿美元，最爱建言的投资者之一因此敦促该公司转变战略。

直到一周之前精灵宝可梦GO推出，任天堂一有机会就宣称它的主要侧重点仍然是游戏机，而智能手机游戏只是用来吸引更多消费者的手段。

但精灵宝可梦GO取得的成功是它的主创们都没有预见到的，这彰显了增强现实(AR)产品的潜力，以及任天堂凭借塞尔达、超级马里奥等一连串广受欢迎的游戏角色赚钱的潜力。

对冲基金公司Oasis Management的创始人兼投资总监Seth Fischer是亚洲知名度最高的对冲基金经理人之一。他长期持股任天堂，虽然只是小股东，却经常高调发表意见。在看到Candy Crush等手游取得成功之后，Fischer近年来一直在力劝任天堂开发并销售可在苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOGL.O)操作系统上运行的游戏。

“我希望他们现在明白了智能手机的威力，”Fischer对路透表示。“最终，我希望这意味着公司战略会发生全面转变。”

“我对任天堂的下个关注点是，要他们重点将手游、多人游戏等相关的4,000项专利中余下的部分转化成利润，我认为他们可以每年从授权中赚取300亿至600亿日圆(2.9亿-5.7亿美元)。”

前任天堂社长岩田聪去年提醒指出，不要对公司转变抱太高期望。他当时表示，进军智能手机游戏“并不是因为我们失去了对游戏机业务的热情或期待”。

任天堂发言人上周被问及手机战略时说，公司有三个目标：“将任天堂知识产权最大化地转化为面向消费者的产品，在移动设备方面实现获利，与游戏机业务产生协同效应。”

但他没有进一步就精灵宝可梦GO置评。

东京游戏业咨询机构Kantan Games创始人Serkan Toto说，任天堂仍然认为自己是家游戏机制造商。(完)